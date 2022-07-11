Білий дім: Іран планує надати росії бойові безпілотники

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Win McNamee / Staff

У Білому домі заявили, що росія звернулася до Ірану з проханням надати сотні безпілотних літальних апаратів, включаючи бойові дрони, щоб використовувати їх у війні з Україною.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами радника з питань національної безпеки США Джейка Саллівана, наразі неясно, чи Іран уже надав росії безпілотники, але США мають інформацію, що Іран уже цього місяця готується навчити російські війська використовувати дрони.

«Наша інформація вказує на те, що уряд Ірану готується надати росії до кількох сотень безпілотних літальних апаратів, у тому числі бойових, за прискореним графіком», — сказав він.