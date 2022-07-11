Чемпіонат України з футболу розпочнеться в серпні. Під час тривоги матчі зупинятимуть

Новини

Sitade / Getty Images

Чемпіонат України з футболу розпочнеться 23 серпня.

Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Він зазначив, що матчі гратимуть без глядачів, з дозволу місцевих військових адміністрацій та з обов’язковим дотриманням усіх правил безпеки.

Обовʼязкова умова — облаштоване за всіма стандартами місце для укриття. Під час повітряної тривоги матчі зупинятимуть, щоб футболісти, тренери і весь штат пішли до укриття.

Також на матчах обовʼязково будуть присутні представники місцевих військових адміністрацій, бригади медиків та ДСНС.