У «Дії» зʼявиться близько десяти нових послуг. Документи перекладуть англійською

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Міністерство цифрової трансформації підготувало до запуску близько десяти нових послуг та документів у Дії. Протягом місяця вони зʼявляться в застосунку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, уже цього тижня в бета-тесті презентують електронне пенсійне посвідчення та посвідку на проживання. Також на черзі — тестування військових облігацій та перших послуг «єНотаріату».

Федоров додав, що незабаром цифрові документи в застосунку перекладуть англійською.

Також у «Дію» повернеться «шеринг техпаспорта». Можна буде поділитися документом із іншою людиною, яка їздить на тому ж авто. Цю послугу вже запускали в лютому, але через війну Мінцифри довелося тимчасово зупинити її роботу.