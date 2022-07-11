З підконтрольної Києву частини Донеччини евакуювалося майже 80% населення

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У Донецькій області залишилося близько 340 тисяч людей, всі решта вже евакуювалися на територію інших регіонів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«24 лютого на підконтрольній частині області постійно проживало 1,67 млн населення, а зараз там лишилось десь 340 тисяч українців», — зазначив Кириленко і додав, що за минулу добу 252 донеччанина евакуювалися з Бахмутського і Покровського району.

За словами глави ОВА, наразі вже налагоджені маршрут, техніка і все необхідне для евакуації населення, але треба ще усунути проблеми з місцями тимчасового перебування евакуйованих донеччан.