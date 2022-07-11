Forbes: Росія переважає в артилерії у пʼять разів, але західна зброя здатна змінити ситуацію

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Росія має у пʼять разів більше артилерії, ніж Україна, а за кількістю РСЗВ це співвідношення — щонайменше один до семи. Але західна зброя здатна змінити ситуацію.

Про це пише Forbes.

Зокрема, журналісти видання повідомляють, що щодня росія вистрілює по Україні до 2 тисяч тонн боєприпасів.

На початку повномасштабного вторгнення росія мала близько 3 500 гаубиць і самохідних артилерійських установок. Більшість з них — це легка артилерія калібром 100–122 мм.

В України на озброєнні було втричі менше гармат, переважно калібром 152 мм. Тому на кожен постріл ЗСУ припадало до 10 російських пострілів.

Наразі у рф ще залишаються близько 12 000 артилерійських систем на резервних складах. Здебільшого це стара зброя, якій потрібен ремонт або відновлення, але її ще багато.

Але росії потрібні значні запаси на невеликій відстані від фронту, щоб швидко доправляти їх до своїх підрозділів. А це є влучною ціллю для ураження, до того ж, росія залежить від залізничних шляхів і логістичних маршрутів.

За словами бригадного генерала Володимира Карпенка, артилерія, яку Україні надає Захід, здатна «задавити» російську, але західної зброї має бути достатньо, аби закрити всю лінію фронту.

Карпенко вважає, що для закриття лінії фронту потрібно близько 40 механізованих бригад.