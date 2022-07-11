Олігарх Рінат Ахметов виходить із медійного бізнесу в Україні. Канали перейдуть у власність держави

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Олігарх Рінат Ахметов оголосив про вихід інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу в Україні. За його словами, «Медіа Група Україна» відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій каналів і від ліцензій друкованих медіа.

Крім того, компанія припиняє діяльність онлайн-медіа МГУ. Таке рішення продиктоване законом про деолігархізацію, який саме набирає чинності.

«Як найбільший приватний інвестор в економіку України, я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом. Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах», — зазначив Ахметов.