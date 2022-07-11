У Донецькій області заборонили продаж алкоголю

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Roberto Carlos Roman / Unsplash

У Донецькій області заборонили продаж алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі.

Відповідний наказ опублікували на сайті Донецької ОВА.

З 11 липня на території Донеччини, яка підконтрольна Україні, припиняють продаж алкоголю та спиртовмісних речовин, за винятком ліків, включених до Держреєстру, та засобів для дезінфекції.

В області організують патрулювання, щоб контролювати дотримання цієї заборони.