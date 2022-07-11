Журналісти викрили Uber на таємному лобіюванні інтересів та порушенні законів

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Elliott Brown / Flickr

Міжнародна технологічна компанія Uber таємно лобіювала свої інтереси перед урядами та політиками країн світу, а також порушувала закони, аби отримати перевагу на ринку.

Про це свідчить витік конфіденційних файлів, які вивчило видання The Guardian. Кеш файлів охоплює період з 2013 по 2017 рік та включає понад 83 тисячі електронних листів, повідомлень iMessages та WhatsApp.

Також файли містять листуання співзасновника компанії Тревіса Каланіка з командою та різними політиками, зокрема Емманюелем Макроном, який тоді був міністром економіки та лобіював інтереси Uber.

Також Каланік висміював Олафа Шольца, який, будучи мером Гамбурга, виступив проти лобістів Uber і наполягав на виплаті водіям мінімальної зарплати.

Згадується навіть зустріч із Джо Байденом, після якої тодішній віцепрезидент США, імовірно, змінив свою промову в Давосі, згадавши про гендиректора Uber, чия компанія «дасть мільйонам працівників свободу працювати стільки годин, скільки вони хочуть, керувати своїм життям, як вони хочуть».

Окрім цього, керівники Uber зустрілися віч-на-віч із прем’єр-міністром Ірландії Ендою Кенні, прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та Джорджем Осборном, тодішнім канцлером казначейства Британії.

Розслідування також показує, що Uber ухилявся від сплати податків, виводячи прибутки в офшори. При цьому компанія допомагала владі збирати податки зі своїх водіїв.

У відповідь на витік Uber визнав «помилки та прорахунки» та запевнив, що з 2017 року компанія трансформувалася під керівництвом її нинішнього генерального директора Дари Хосровшахі.

«Ми не виправдовували і не виправдовуватимемо минулу поведінку, яка вочевидь не відповідає нашим нинішнім цінностям. Натомість ми просимо громадськість судити про нас на основі того, що ми зробили за останні пʼять років, і що ми робитимемо найближчими роками», — йдеться в повідомленні компанії.