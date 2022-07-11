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Війська росії захопили Інститут тваринництва «Асканія-Нова», який знаходиться у тимчасово окупованій Херсонській області.

Про це повідомляє Нацполіція, яка відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК (порушення законів та звичаїв війни).

«Інститут є потужним науково-дослідним центром півдня України з проблем тваринництва, де століттями виводили нові високопродуктивні породи сільськогосподарських тварин. Тепер туди вдерлися росіяни, мета яких — розграбувати інститут та збагатитися за рахунок здобутків вчених та дослідників. Більшість наукових працівників на співпрацю з окупантами не зголосилися», — йдеться в повідомленні.

На адмінбудівлі інституту окупанти вивісили російський прапор та представили персоналу «директора підприємства», який раніше працював на Херсонській митниці. Росіяни схиляють працівників інституту до співпраці, однак на це зголосилися лише охоронці та деякі науковці.