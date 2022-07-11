Головний тренер «Шахтаря» Де Дзербі покинув клуб

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Головний тренер донецького «Шахтаря» італієць Роберто Де Дзербі покинув клуб. Разом із ним йде і весь тренерський штаб.

Про це повідомили у пресслужбі «Шахтаря».

«ФК «Шахтар» дякує Роберто Де Дзербі та його тренерському штабу за виконану роботу, професіоналізм і досягнення команди. Бажаємо успіхів у подальшій кар’єрі, нових перемог і великих звершень!» — йдеться у повідомленні.

Де Дзербі очолив клуб у травні 2021 року. Під його керівництвом донеччани зіграли всього 30 офіційних поєдинків. За рік роботи з Де Дзербі «Шахтар» здобув Суперкубок України та лідирував в українському чемпіонаті, який був перерваний через війну.

Хто буде наступним головним тренером команди — наразі невідомо. ЗМІ повідомляють, що ним може стати нинішній головний тренер команди «Дніпро-1» Ігор Йовічевіч.