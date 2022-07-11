В Україні заборонили курити електронні сигарети в громадських місцях

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Flickr / Cennet Dereli

В Україні з 11 липня набули чинності норми закону, які забороняють куріння електронних сигарет та пристроїв для нагрівання тютюну в громадських місцях.

Відповідний закон № 1978 Рада ухвалила ще в грудні 2021 року, він прирівняв будь-які засоби для куріння до звичайних сигарет.

Згідно з новими правилами, тепер виробами електричного нагрівання тютюну та електронними сигаретами (наприклад, відомими IQOS і glo) заборонено користуватися у громадських місцях нарівні із сигаретами й кальянами.

Громадськими місцями називають кафе і ресторани, медичні заклади, спортивні споруди, навчальні заклади й об’єкти культурного призначення; готелі й гуртожитки; приміщення підприємств, установ та організацій; офісні й державні будівлі; зупинки громадського транспорту, вокзали, станції та приміщення аеропортів; дитмайданчики; місця загального користування житлових будинків, ліфти, підземні переходи тощо.

За куріння в таких місцях передбачений штраф від 51 до 170 гривень. У разі повторного порушення протягом року — від 170 до 340 гривень.