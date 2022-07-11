Що у світі писали про війну в Україні 10 липня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

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Bloomberg опублікував аналітику стосовно «нової зброї масового знищення» путіна ― казахської нафти. Минулого тижня місцевий російський суд зобов’язав Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) припинити поставки сировини на 30 днів через «порушення документообігу». Дев’яносто відсотків сирої нафти, що проходить через трубопровід, надходить із Казахстану, дві третини його експорту зазвичай іде до Європи. Таким чином, пауза в роботі КТК позбавить світовий ринок нафти 1,5 мільйона барелів нафти щодоби. Оскільки Лівія ― ще один великий експортер сирої нафти до Європи, через заворушення наразі продає на світовому ринку лише половину від обсягів минулого року, нафтова криза в Європі далека від завершення. Кремль контролює суди в росії, так що надія на те, що КТК успішно оскаржить рішення, невелика. І навіть якщо заборону буде скасовано, рф чітко дала зрозуміти, що може зірвати поставки нафти в одну мить.

Колишні американські сенатори Джо Ліберман і Гордон Хамфрі написали колонку на The Hill, у якій закликають відкрити новий фронт проти путіна всередині росії. За словами сенаторів, США мають запустити потужну програму поширення правди, щоб «відокремити росіян від їхнього корумпованого, деспотичного та безрозсудного правителя». Прорив інформаційної блокади всередині Радянського Союзу, йдеться в колонці, відіграв життєво важливу роль у перемозі Заходу в холодній війні. Зараз настав час відновити такі зусилля. Сучасний світ пропонує численні можливості для підвищення обізнаності людей, зокрема через соцмережі. Автори закликають президента Байдена використати ці інструменти, оскільки навіть попри цензуру Роскомнагляду, багато росіян мають доступ до VPN.

Associated Press пише про те, як повномасштабна війна вплинула на спільноту українських мусульман. Мечеть у Костянтинівці є останньою мечеттю, яка діє на підконтрольній Україні території Донбасу. Близько 30 інших мечетей у цьому районі зараз у руках росіян. До повномасштабного вторгнення в Костянтинівці було кілька сотень мусульман, які через війну залишили свої домівки. Тепер для багатьох із них це сталося вдруге. AP поспілкувалися з муфтієм Саїдом Ісмагіловим ― одним із духовних лідерів мусульман в Україні, який вирішив приєднатися до лав ЗСУ. Свою роботу військового водія-санітара, які евакуюють поранених, він сприймає як продовження духовного обов’язку перед Аллахом. Російських мусульман, які вторглися в Україну, зокрема чеченські батальйони, він називає злочинцями. Інша мусульманка, Ольга Башей ― парамедик із Києва, яка прийняла іслам у 2015 році ― каже, що вважає цю війну своїм «джихадом» і що саме іслам допомагає їй виконувати свій обов’язок.