Міністр оборони Резніков: У найближчі кілька років ми побачимо розпад рф на кілька країн

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Міністр оборони України Олексій Резніков впевнений, що у найближчі кілька років ми побачимо розпад російської федерації на різні країни — Татарстан, Башкортостан тощо.

Про це він сказав в інтервʼю The Times.

За його словами, демократичний світ об’єднався, щоб перемогти росію, і ця війна остаточно покладе край імперії.

«Ми впевнені, що народилася антикремлівська коаліція. Наші партнери в Лондоні, Вашингтоні та інших столицях вкладають в нас не лише гроші, але й сподівання своїх людей, що ми змусимо кремль програти. Ми маємо виграти цю війну разом», — сказав Резніков.

Він додав, що навіть старі союзи Путіна з Угорщиною та Казахстаном розпалися. І навів як приклад обіцянку президента Казахстану Токаєва підтримувати санкції проти росії та його відмову визнати «лднр». Це спричинило торговельну війну між рф та Казахстаном. Її кульмінацією стало те, що москва закрила ключовий трубопровід для казахської нафти.

«Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо заклики до отримання суверенітету від країн, які перебувають у складі росії. російська федерація закінчить своє існування, як різні країни — Татарстан, Башкортостан тощо», — наголосив Резніков.