Міністр оборони Резніков: Зеленський наказав звільнити південь. Україна накопичує бойові сили

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Facebook / Алексей Резников

Україна накопичує мільйонну бойову силу, оснащену західною зброєю, щоб деокупувати південь.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтервʼю The Times.

За його словами, президент Зеленський наказав українським військовим повернути окуповані прибережні райони, які є життєво важливими для економіки країни.

«Ми розуміємо, що політично це дуже необхідно для нашої країни. Президент дав доручення командуванню військ розробити плани. Після цього Генеральний штаб каже, що для досягнення мети нам потрібно: а, б, в... Це моя робота. Я пишу листи колегам із країн-партнерів, генерали говорять, навіщо нам така зброя, а потім ми отримуємо політичні рішення», — сказав Олексій Резніков.