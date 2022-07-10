ГУР: росія відправляє увʼязнених на війну з Україною. Всім їм обіцяють амністію через пів року «служби»

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Manthan Gajjar / Instagram

Через значні втрати у війні з Україною та брак охочих воювати, росія рекрутує новобранців у місцях позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

За даними ГУР, такий набір пройшов у колоніях у Республіці Адигея. Після підписання та виконання контрактів із приватною військовою компанією, «зекам» обіцяють повну амністію.

Збір рекрутів відбувається на військовому полігоні поблизу хутору Молькіно Краснодарського краю. Він відомий як база підготовки бойовиків «ПВК Вагнер».

Набирають засуджених для війни в Україні також у вʼязницях Ростова, Санкт-Петербурга та Нижнього Новгорода. На статтю, за якою була засуджена конкретна людина, не зважають. Усім новобранцям обіцяють повну амністію після 6 місяців «служби», навіть якщо людина скоїла вбивство або інші тяжкі злочини.

При цьому всі засуджені мають носити спеціальні жетони, які вказують на їхній статус. Їм забороняють мати сенсорні телефони – тільки застарілі кнопкові апарати.

Співбесіди з увʼязненими проводять військовослужбовці головного управління генерального штабу збройних сил рф. Новобранцям кажуть, що протягом двох місяців планують набрати до 10 000 добровольців. Після цього склад ПВК перекинуть на Донбас. Зокрема, засуджених відправляють захоплювати дороги на напрямку Ізюм — Слов’янськ — Бахмут.