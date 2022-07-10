У понеділок по всій Україні дощитиме, у вівторок та середу грози будуть на заході та півдні

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Alexey Marcov / Pixabay

За прогнозами синоптиків, у понеділок по всій території України очікуються грозові дощі. У вівторок та в середу дощі будуть на заході та півночі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок, 11 липня, по всій території України дощитиме. Очікують грози. Найтепліше буде на півдні, зокрема в Херсоні — +27...+29 °С. У Миколаєві температура сягне +28 °С, а в Одесі та Криму коливатиметься між +25...+27 °С.

Найпрохолодніше — на заході України. У Львові буде лише +16...+18 °С, а на Закарпатті трохи тепліше — до +22 °С. На півночі буде від +20 °С до +25 °С, а в центрі та на сході — +23...+26 °С. У Києві температура сягне +25 °С.

У вівторок, 12 липня, дощі з грозами пройдуть на заході України. У Львові і Чернівцях буде найпрохолодніше — +16...+18 °С. В інших містах на заході очікують від +19 °С до +21 °С. Дощитиме також на півночі. У Сумах та Києві буде +22...+24 °С, у Чернігові — +21...+23 °С.

На решті території опадів не буде. На сході та на півдні — +25...+27 °С, а в центрі країни — +23...+26 °С.

У середу, 13 липня, на заході та на півночі знову дощитиме. У Львові, Луцьку та Рівному — +20...+22 °С. У решті міст на заході — +21...+23 °С. А от на Закарпатті буде тепліше — +23...+25 °С. У Сумах та Києві температура сягне +22...+24 °С, у Чернігові — +21...+23 °С.

В інших містах України опадів не очікують. На сході буде найспекотніше. У Донецькій та Луганській областях — +27...+29 °С. Така ж температура в Херсоні та Запоріжжі. У Криму та в Одесі стовпчик термометрів досягне +27 °С, а в Дніпрі та Миколаєві — +28 °С. У центрі України температура коливатиметься між +22...+25 °С.