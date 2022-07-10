Зеленський звільнив захисників від сплати військового збору, підписавши закон

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Президент Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє українських захисників від сплати військового збору.

Цей закон вносить зміни до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування військовим збором зарплат військовослужбовців та інших громадян, які беруть участь у бойових діях в умовах воєнного стану.

Тепер військовий збір не сплачуватимуть військовослужбовці Збройних сил, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Служби зовнішньої розвідки, службовці Управління державної охорони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки і Держспецзв’язку.