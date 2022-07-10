Канада зробить виняток з санкцій проти росії й поверне турбіну для «Північного потоку». Україна — проти

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radiosvoboda.org

Канада зробить виняток із запроваджених проти росії санкцій і поверне Німеччині турбіну, яка необхідна для обслуговування газопроводу «Північний потік».

Про це заявив міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон, передає Deutsche Welle.

Зараз вона проходить технічне обслуговування на канадському обʼєкті, що належить німецькій компанії Siemens. «Канада надасть Siemens Canada обмежений за часом дозвіл, який можна відкликати, що дозволить повернути відремонтовану турбіну «Північного потоку» до Німеччини, аби підтримати здатність Європи отримувати надійну та доступну енергію на період, поки ЄС продовжує відхід від російських нафти та газу», — зазначив Вілкінсон.

Він додав, що за відсутності необхідних поставок природного газу економіка Німеччини відчуватиме значні труднощі, а самі німці будуть наражені на ризик «виявитися нездатними обігріти свої будинки, коли прийде зима».

Що відбувається?

Німецькі та канадські ЗМІ писали, що німецький уряд офіційно попросив Канаду віддати газову турбіну росії для ремонту газопроводу «Північний потік». Мотив німців — щоб рф не скорочувала поставки газу до Європи.

Водночас в Україні виступають проти створення такого прецеденту винятку із санкцій, накладених щодо росії. Там наголошують, що рф має всі необхідні потужності, щоб продовжувати експортувати газ до Європи в повному обсязі, зокрема через українську територію. Однак росіяни навмисно скорочують поставки, щоб шантажувати ЄС та змусити створити певні винятки із санкцій.