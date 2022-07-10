Ранкове зведення Генштабу: ворог стишив активність на Донеччині, ЗСУ вдарили по складах біля Чорнобаївки
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Оперативна інформація від Генерального штабу станом на 6:00 десятого липня:
- на Сіверському напрямку противник обстріляв райони поблизу Бачівська, Миропілля, Володимирівки, Вовківки і Волфиного (Сумська область). Неподалік двох останніх завдав ще й авіаударів;
- на Харківському напрямку з артилерії різних калібрів ворог обстріляв райони населених пунктів Харків, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине, Іванівка, Дементіївка, Соснівка, Рубіжне та Слатине. Поблизу Верхнього Салтова завдав авіаудару. З території Бєлгородської області окупанти завдали ракетного удару по Харкову крилатою ракетою «Іскандер»;
- на Слов’янському напрямку ворог вів розвідку боєм в районі Долини, успіху не мав, відійшов. Із ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони Долини, Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки, Андріївки, Вірнопілля, Великої Комишувахи, Краснопілля та Нової Дмитрівки;
- на Краматорському напрямку помічені переміщення окремих підрозділів в район Білогорівки. Із мінометів, ствольної артилерії та танків обстрілював населені пункти Сіверськ, Переїзне, Григорівка, Верхньокам’янське та Білогорівка. Завдав авіаударів неподалік Слов’янська, Сіверська і Серебрянки;
- на Бахмутському напрямку активних дій окупанти не проводили. Ворожі обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Вершина, Зайцеве, Покровське, Веселе, Івано-Дар’ївка та Вуглегірської ТЕС. Авіаційних ударів завдано неподалік Берестового та Спірного;
- на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, з метою сковування, противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Опитне, Авдіївка, Мар’їнка, Павлівка, Вугледар, Золота Нива, Комар, Гуляйполе, Оріхів, Малі Щербаки та Полтавка. Завдав авіаційних ударів в районах Кам’янки, Малих Щербаків та Новоандріївки;
- на Південнобузькому напрямку ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Лозового, Посад Покровського, Українки, Партизанського, Любомирівки, Кобзарців та Широкого;
- у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує до трьох носіїв високоточної зброї.
- українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали два удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Втрати російських окупантів уточнюються.