Що у світі писали про війну в Україні 9 липня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

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The Wall Street Journal пише про нову програму військової підготовки українських новобранців у Великій Британії. Хоча Україна вже почала застосовувати передову далекобійну артилерію, надіслану союзниками, їй потрібна також піхота, щоб утримувати позиції та відвойовувати території вздовж східного фронту. Велика Британія допомагає навчати новобранців у межах нової програми, що має на меті готувати до 10 тисяч солдатів щотри місяці. Тритижневе навчання спрямоване на те, щоб закласти базу, яка дозволить солдатам вижити. За словами автора тренінгу, бригадного генерала Джастіна Стенхауса, жодне навчання повністю не підготує українців до окопної війни, з якою вони можуть зіткнутися на сході України. Більшість новобранців не мають попереднього військового досвіду. WSJ поспілкувався з одним із них ― 34-річним співробітником інтернет-магазину із Чернігова, який записався на війну кілька тижнів тому, після того як рф знищила його рідне місто. Українці стурбовані відставкою Бориса Джонсона, оскільки програма навчання була його ініціативою, пише видання. Проте Бен Воллес, міністр оборони та один із потенційних наступників Джонсона, запевняє, що зміна керівництва не вплине на зобовʼязання уряду Великої Британії в питанні підтримки України.

Баррі Позен, професор політології Массачусетського технологічного інституту написав для Foreign Affairs есей щодо сценаріїв завершення війни в Україні. Його суть вигідна росії. Автор запевняє, що Україна та її союзники повинні переглянути свої амбіції та перейти до пошуку дипломатичного компромісу. Оскільки Україна та її західні союзники погоджуються, що Київ має боротися до перемоги та відновити принаймні попередній статус-кво, існують два ключових сценарії очікуваної перемоги, пише Позен. Перший ― за допомогою Заходу Україна може перемогти рф на полі бою. Другий діє через москву: поєднання санкцій і військових втрат переконає путіна припинити війну або переконає когось іншого у верхівці позбутися путіна. За словами Позена, обидві ці теорії ґрунтуються на «хитких засадах», і найвірогіднішим результатом нинішньої стратегії буде не український тріумф, а довга, кривава і, зрештою, вічна війна. Позен вважає, що передумовами робочої мирної угоди буде відмова України від значної частини території та зобовʼязання росії відмовитися від майбутніх територіальних претензій. В рамках таких домовленостей НАТО також має вести переговори з росією, щоб обмежити інтенсивність військових операцій вздовж кордонів країн Альянсу, а західним союзникам доведеться послабити чимало економічних санкцій, накладених на рф, резюмує своє бачення Позен.

Справа Брітні Ґрайнер широко висвітлюється міжнародними ЗМІ, та Politico опублікувала огляд того, яке відношення має переслідування Ґрайнер росією до російсько-української війни та глобальної геополітики. Politico поговорила з Кімберлі Сент-Джуліан-Варнон, яка досліджує досвід темношкірих у Радянському Союзі, росії та Україні. Брітні Ґрайнер — дворазова золота медалістка Олімпійських ігор з баскетболу, яка визнала себе винною за звинуваченням у зберіганні наркотиків, після того як у лютому російські митники знайшли в неї картриджі для вейпа, що містили гашишну олію. Крім Брітні, у росії перебувають інші засуджені американці, пише видання. Один із них Пол Вілан, який провів роки в російській в’язниці за звинуваченнями у шпигунстві, які він відкидає. З огляду на підтримку США України і загострення російсько-американських відносин, схоже, що кремль шантажує США ув’язненими американцями. Однією з можливих вимог москви є повернення до рф Віктора Бута, також відомого як «торговець смертю», який відбуває 25 років увʼязнення в США за продаж зброї. Справа Брітні також цікава тим, що раса або сексуальна орієнтація не обов’язково мають значення в росії. Ймовірно, її обрали просто тому, що вона знаменитість. Але факт ув’язнення темношкірої лесбійки в рф мобілізував темношкіру спільноту в США. Вона звинувачує Байдена в бездіяльності, що, зрештою, на руку путіну.