Канада заявила, що поки не вирішила передати рф газову турбіну всупереч санкціями. Про це її просить Німеччина, Україна — проти

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radiosvoboda.org

У Канаді заявили, що ще не ухвалили остаточне рішення про російську газову турбіну, яка перебувала там на ремонті. Німеччина просить передати її рф, хоча це заборонено санкціями.

Про це заявив міністр із природних ресурсів Джонатан Вілкінсон, пише CBC.

За його словами, Канада поки не ухвалила рішення, «але ми, звичайно, розмовляємо з нашими друзями — Україною та Німеччиною».

У компанії Siemens Energy Canada заявили, що вперше чують про подібне прохання з боку Німеччини. Там зазначили, що компанія дотримується санкційного режиму.

Також у компанії пояснили, що просто доставити турбіну до Німеччини буде недостатньо, щоб обійти санкції. У компанії хочуть отримати офіційне звільнення від санкцій на передачу турбіни.

Що відбувається?

Німецькі та канадські ЗМІ писали, що німецький уряд офіційно попросив Канаду віддати газову турбіну росії для ремонту газопроводу «Північний потік». Мотив німців — щоб рф не скорочувала поставки газу до Європи.

Водночас в Україні виступають проти створення такого прецеденту винятку із санкцій, накладених щодо росії. Там наголошують, що рф має всі необхідні потужності, щоб продовжувати експортувати газ до Європи в повному обсязі, зокрема через українську територію. Однак росіяни навмисно скорочують поставки, щоб шантажувати ЄС та змусити створити певні винятки із санкцій.