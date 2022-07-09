Понад сто тисяч пар одружилися в Україні за пів року

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У першій половині 2022 року в Україні зареєстрували 102 318 шлюбів, повідомляють у Міністерстві юстиції України.

Найбільше одружувалися на Дніпропетровщині: в регіоні розписалися понад 13 тисяч пар.

Також серед лідерів за кількістю зареєстрованих шлюбів Київ (9 749), Одеська (7 699), Львівська (6 181) та Київська (6 025) області.

«Це ще раз доводить, що життя не спинити, воно триває попри війну і незгоди. Адже кохання — це те, що робить нас сильнішими», — написали в Мінʼюсті.