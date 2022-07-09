Росіяни випустили ракету по житловому сектору Харкова. Чотири людини отримали поранення

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Близько десятої ранку в Харкові пролунав сильний вибух. Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по житловому району міста.

Від вибухової хвилі ушкодження отримали семеро людей, серед них дитина. Трьох поранених госпіталізували. На місці події працюють усі рятувальні служби.

«Російські окупанти діють підступно та непередбачувано, намагаючись залякати мирне населення. Будьте обережні, перебувайте в безпечних місцях», — додав Синєгубов.