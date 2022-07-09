Армія рф випустила 10 ракет по житловому кварталу Кривого Рогу. Загинули дві жінки

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Уранці 9 липня окупанти випустили 10 ракет «Торнадо-С» по Інгулецькому району Кривого Рогу та обстріляли житлові квартали з «Градів».

Про це повідомили голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко і начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Унаслідок обстрілів загинула 41-річна жінка, яка йшла на роботу в дитячий садок. Ще двоє місцевих зазнали осколкових поранень — це донька і батько. Пізніше глава області повідомив, що 20-річна дівчина померла в лікарні.

«43-річний чоловік у лікарні. Це батько загиблої дівчини. Як йому сказати, що його дитини більше немає», — написав Резніченко.

Також вибухова хвиля пошкодила школу і кілька будинків. Згоріла автівка, що стояла поряд. Обстріл вели з території окупованої Херсонщини.

«Завдяки українським військовим лінія фронту зрушена в Херсонську область на відстань до 50 кілометрів від міста. Але «Торнадо-С», «Смерчі» та ракети продовжують становити серйозну небезпеку», — наголосив Вілкул.