Британська розвідка: Для наступу росія стягує техніку 1950-х років

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За даними британської розвідки, росія перекидає резервні сили з усієї країни та підтягує їх до кордону України, щоб у подальшому використати їх для наступу. Велика частина нових піхотних підрозділів розгортається з бронемашинами МТ-ЛБ, знятими з довготривалого зберігання. Їх використовуватимуть як основний транспорт.

Раніше МТ-ЛБ перебували на озброєнні як допоміжна техніка, і росіяни вважали їх непридатними для більшості передових завдань із транспортування піхоти.

У 1950-х роках ці бронемашини розробили як тягачі для перевезення артилерії, тому вони мають дуже обмежену броню та оснащені тільки кулеметом для захисту.

Ще в лютому, на початку наступу росія використовувала в перших ешелонах бойові машини піхоти БМП-2 із бронею до 33 мм, оснащеними потужною 30-мм автоматичною гарматою і протитанковою ракетною установкою.

Попри заперечення російської влади зрозуміло, що кремль починає масово використовувати застарілу та невідповідну техніку.