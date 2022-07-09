ЗСУ відкинули окупантів від Вуглегірської ТЕС — окупанти намагалися взяти її штурмом
- Автор:
- Софія Телішевська
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Anatolii Stepanov / Getty Images
Російські війська вкотре намагалися штурмувати Вуглегірську ТЕС на півночі Світлодарського водосховища, але ЗСУ відкинули їх на попередні позиції.
Про це в ранковому зведенні повідомив Генштаб.
«Наступальними діями окупанти намагалися встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС та покращити тактичне становище в районі Доломітного. Українські воїни не дали їм цього зробити та відкинули на попередні позиції», — йдеться у зведенні.
На Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Григорівки, Верхньокамʼянського та Краматорська.
Ворог намагається штурмувати та просуватися в районі Григорівки — бої тривають.
- Вуглегірська ТЕС — найбільша теплова електростанція Донецької області.