У Канаді технічний збій провайдера залишив без звʼязку 12 мільйонів користувачів. Помилку усували 12 годин

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У Канаді в одного з найбільших інтернет-провайдерів Rogers стався технічний збій, через що протягом понад 12 годин у мільйонів користувачів не було звʼязку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Понад 12 мільйонів жителів Канади, тобто близько третини населення країни, користуються послугами Rogers — як для доступу до інтернету, так і для мобільного звʼязку. Через збій у всій країні припинили працювати банківські картки, а також мобільний додаток, яким усі подорожні мусять послуговуватися при перетині канадського кордону.

Збій також вплинув на роботу громадського транспорту в кількох містах і призвів до скасування низки медичних операцій.

Складнощі зі звʼязком виникли навіть у Комісії з питань радіо, телебачення й телекомунікацій Канади, яка здійснює нагляд за роботою інтернет-провайдерів.

Трафік у мережі Rogers зник уранці в пʼятницю і до вечора відновився лише частково. У компанії заявили, що не знають, коли зможуть повністю відновити надання послуг.

Це другий масштабний технічний збій у мережі Rogers за останні 14 місяців.