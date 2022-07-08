Міністр Верещук закликала українців терміново евакуюватися з окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя

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Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців тимчасово окупованих південних областей України, особливо Херсонської та Запорізької, максимально швидко евакуюватись усіма можливими способами.

Про це вона сказала в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За її словами, це треба зробити, щоб Збройні сили України могли звільняти ці території, не наражаючи на небезпеку цивільне населення.

Відповідаючи на питання, чи є можливість евакуації з тимчасово окупованих територій півдня України, Верещук зазначила, що евакуація є і люди про неї знають.

«Горизонтальна система комунікації дуже добре діє. Ті, хто виїхали, мають і знають шляхи, волонтери, ми долучаємось. Я не буду зараз публічно про це говорити, тому що це безпека людей», — відповіла Верещук.

Вона також сказала, що російські окупанти перешкоджають виїзду людей на підконтрольну Україні територію, а ще — використовують цивільне населення, як живий щит, тому громадяни все ж повинні виїхати, аби дати можливість ЗСУ звільнити землю від ворога.

«Наша артилерія мусить працювати, бо деокупація включає в себе збройне застосування сили, ми ж розуміємо це», — наголосила Верещук і додала, що виїжджати і вивозити своїх рідних треба всіма доступними способами.