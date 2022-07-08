Президент США Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн. Зокрема, у ньому ще чотири HIMARS
- Автор:
- Анна Холоднова
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Joe Biden / Twitter
Президент США Джо Байден 8 липня підписав новий пакет військової допомоги для України вартістю до $400 мільйонів, який включає чотири додаткові артилерійські системи високої мобільності HIMARS і боєприпаси.
Про це повідомляє Reuters.
До цього пакету також увійшли більш точні боєприпаси для гаубиць, які є в американських військових. До цього часу Києву їх не надавали.
Журналісти, із посиланням на неназваного чиновника оборони США, також зазначають, що після відправки чотирьох HIMARS у рамках цього пакету, загальна кількість таких систем в Україні досягне 12.
«Зараз Україна успішно завдає ударів по російських об’єктах в Україні, які перебувають за лінією фронту, і заважає росії проводити артилерійську операцію», — сказав Reuters цей анонімний чиновник.
Він додав, що українці не використовували системи HIMARS для нанесення ударів за межами України.
Включно з цим пакетом Сполучені Штати наразі виділили близько $7,3 мільярда доларів на військову допомогу Україні.