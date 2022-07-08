Треба з нуля зводити 60% будинків. Голова ВА Стрюк розповів про ситуацію в Сєвєродонецьку

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Війська рф знищили більшу частину інфраструктури Сєвєродонецька вщент, 80% житлових будинків мають руйнування, а 60% житла треба зносити та будувати з нуля.

Про це розповів голова Військово-цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк.

За його словами, серйозні пошкодження має центральний каналізаційний колектор, зруйновані насосні станції, російські обстріли з важкої артилерії пошкодили водозабори.

«Це все потребує капітального відновлення, заміни, модернізації. Без деокупації, повернення під контроль України, перепланування міста та капітального відновлення інфраструктури це зробити неможливо», — сказав він.

Він додав, що гуманітарна ситуація в Сєвєродонецьку, зокрема її санітарна складова — катастрофічні.

Олександр Стрюк вважає, що більшість обʼєктів у місті доведеться будувати з нуля, адже російська армія знищувала житлові квартали з артилерії, авіації та танків.

«Були факти, коли російські танки розстрілювали кілька пʼятиповерхівок, що стояли одна за одною, просто щоб розчистити позиції та безпосередньо бити по українських Збройних силах... 80—90% житлового фонду має пошкодження. 60% просто непридатні, вони вимагають зносу та повної перебудови», — зазначив голова ВЦА Сєвєродонецька.