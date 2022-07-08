У Бахмуті та Сіверську російські обстріли вбили пʼятьох цивільних і тяжко поранили дитину

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telegram / Офіс Генерального прокурора

Під час обстрілів Бахмуту і Сіверська Донецької області 7 та 8 липня російські війська вбили пʼятьох цивільних і тяжко поранили дитину.

Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора.

Після щільних російських обстрілів цих міст у реанімаційному відділенні лікарні померли пʼятеро мирних мешканців. Снаряди окупантів поранили трьох людей, серед яких 12-річний хлопчик. Зараз він перебуває в лікарні у вкрай тяжкому стані.

Будинки місцевих мешканців зазнали руйнувань, також обстріл пошкодив цивільні автівки.

Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.