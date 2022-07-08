МОЗ: Експерти рекомендували ввести в Україні четверту дозу вакцини від коронавірусу

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Sean Gallup / Staff

Національна технічна група експертів з питань імунізації рекомендувала МОЗ запровадити четверту, бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для окремих категорій населення. Наразі у відомстві опрацьовують ці рекомендації та невдовзі ухвалять рішення.

Про це в коментарі «Суспільному» розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Зараз відбулось засідання Національної технічної групи експертів з питань імунізації, зокрема вони розглядали питання введення бустерної дози для тих людей, які вже отримали базовий курс плюс бустер. Це по суті четверта доза вакцини. Поки що Національна технічна група експертів рекомендує проводити четверту вакцинацію представникам критичної інфраструктури, медичним працівникам і тим, хто має медичні показання до вакцинації», — зазначив він.

За його словами, йдеться про найбільш вразливі верстви населення, особливо про тих, хто має супутні захворювання. Кузін повідомив, що після четвертої дози формуватиметься новий сертифікат про вакцинацію, який буде чинним 9 місяців.

Останнім часом у Європі знову почалася хвиля заражень коронавірусом — у країнах фіксують рекордні показники з часів зими 2022 року. В Україні теж кількість щоденних хворих зростає, але цю статистику неможливо назвати повною, тому що багато людей не звертаються до лікарів, а частина країни окупована або там ведуться бойові дії.