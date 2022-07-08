Рада підтримала в першому читанні закон про введення дозволів на виїзд дітей за кордон у «Дії»

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УНІАН / Кузьмін Олександр

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дозволить батькам отримувати дозвіл на виїзд неповнолітньої дитини за кордон через «Дію». Зараз такі дозволи обовʼязково мають бути нотаріально завірені.

Відповідний документ підтримав 301 депутат.

Згідно із законодавством, для виїзду дитини до 16 років за кордон самостійно або з одним із батьків обовʼязково має бути дозвіл від другого з батьків. Цей дозвіл затверджується нотаріусом.

«Оформлення згоди батьків виключно через нотаріальне засвідчення справжності підпису на відповідній заяві потребує зусиль, коштів і часу. У сучасних умовах, щоб мінімізувати незручності та пришвидшити відповідні процеси, цілком обґрунтованим є запровадити можливість отримувати таку згоду в електронній формі з використанням електронного підпису», — йдеться в пояснювальній записці.

Тому закон пропонує дозволити отримувати такі довідки в «Дії». Після запиту одного з батьків на виїзд дитини другий з батьків повинен протягом 10 днів надати дозвіл або письмово відмовити, вказавши причину. Якщо ці причини, на думку одного з батьків, суперечать інтересам дитини, то можна отримати такий дозвіл через суд.