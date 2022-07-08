Рада зобовʼязала ЗМІ страхувати й забезпечувати захистом журналістів, які працюють на фронті та окупованих територіях

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Engin_Akyurt \ pixabay

Верховна Рада 8 липня ухвалила закон про додаткові гарантії захисту для медійників, які працюють у районах бойових дій та на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляють на сайті Верховної Ради України.

За відповідний законопроєкт проголосував 271 народний депутат.

Цей закон доповнює статтю 15 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів».

Відтепер ЗМІ зобовʼязані за свій кошт страхувати медійників, які відряджені працювати в райони ведення бойових дій та/або на тимчасово окуповану територію України. Також вони мають забезпечувати таких працівників аптечками й засобами захисту від вогнепальної зброї та осколкових уражень.