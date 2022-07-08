Рада зобовʼязала ЗМІ страхувати й забезпечувати захистом журналістів, які працюють на фронті та окупованих територіях
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Engin_Akyurt \ pixabay
Верховна Рада 8 липня ухвалила закон про додаткові гарантії захисту для медійників, які працюють у районах бойових дій та на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляють на сайті Верховної Ради України.
За відповідний законопроєкт проголосував 271 народний депутат.
Цей закон доповнює статтю 15 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів».
Відтепер ЗМІ зобовʼязані за свій кошт страхувати медійників, які відряджені працювати в райони ведення бойових дій та/або на тимчасово окуповану територію України. Також вони мають забезпечувати таких працівників аптечками й засобами захисту від вогнепальної зброї та осколкових уражень.
- Згідно з інформацією Інституту масової інформації, станом на 22 червня за час повномасштабного вторгнення росія вбила вісьмох журналістів під час виконання професійних обов’язків. З них троє українських та п’ятеро іноземних. Двадцять пʼять медійників загинули як учасники бойових дій або через російські обстріли чи катування.