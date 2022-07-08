Погода у вихідні: в Україні очікуються грозові дощі, на сході — мінлива хмарність

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За прогнозами синоптиків, погода в ці вихідні буде прохолодною, мінливо хмарною і з грозовими дощами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 9 липня, по всій країні, крім східних та південно-східних областей, очікуються короткочасні дощі з грозами. Температура в західних областях вдень коливатиметься в районі +20...+25 °С. На півночі — від +24 °С до +29 °С. У центрі буде трохи тепліше — до 30 °С. На півдні та сході спека — вдень температура сягатиме 33 °С. При цьому на сході дощів не буде.

Прогноз погоди на 9 липня Український гідрометеорологічний центр

У неділю, 10 липня, знову йтимуть дощі з грозами, на сході також. Температура в західних областях вдень від +18 °С до +23 °С, у північних та центральних областях вдень від +21 °С до +26 °С, на решті територій вдень від +25 °С до +30 °С, а на сході країни до +33 °С.