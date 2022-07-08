Україна заарештувала 2,1 млрд грн активів компаній, які належать російським «Газпрому», «Роснефти» та «Росатому»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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СБУ
В Україні заарештували корпоративні права та нерухоме майно 11 підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські державні корпорації «Нефтяная компания «Роснефть», «Росатом» та «Газпром».
Про це Служба безпеки України повідомила 8 липня.
Слідство встановило, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни рф проти України, а також на фінансування діяльності диверсантів. Орієнтовна сукупна вартість заарештованих корпоративних прав перевищує 2,1 мільярда гривень. Також заарештували і 46 об’єктів нерухомого майна, що є в їхній власності.
СБУ повідомляє, що активи вчасно заарештували, адже власники вже намагались їх переписати на підставних людей.
- Станом на 5 липня в Україні вже заарештували повʼязаних із росією активів загалом на 33 мільярди гривень.