Gogol Bordello, KAZKA і Сергій Жадан випустили спільний кліп на підтримку України

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Американський інтернаціональний панк-рок-гурт Gogol Bordello презентував кліп на пісню Forces of Victory, яка була записана разом із письменником та музикантом Сергієм Жаданом і вокалісткою гурту KAZKA.

Пісня присвячена війні України за свою Незалежність від росії. У Gogol Bordello зазначають, що ця пісня — сигнал натхнення всім захисникам України.

Gogol Bordello від початку війни росії проти України веде проукраїнську інформаційну кампанію в соцмережах. Музиканти збирають кошти на медичну допомогу постраждалим українцям, на тактичні медичні засоби для поранених та інше необхідне. У червні Gogol Bordello випустили кліп, присвячений Територіальній обороні.