Fitch до 13 липня може визнати дефолт за білоруськими єврооблігаціями

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг білорусі в іноземній валюті з рівня ССС до переддефолтного С, що означає початок дефолту або процесу, подібного до дефолту.

Зниження рейтингу повʼязане з рішенням Мінська оплачувати платежі за єврооблігаціями білоруськими рублями, ідеться в релізі агентства.

Перший платіж у місцевій валюті для виплати відсотків за єврооблігаціями 2027 року в доларах білорусь виконала 29 червня. Однак це суперечить документації щодо облігацій, яка не допускає розрахунків в альтернативних валютах.

Агентство попередило Мінськ, що в разі невиконання платежів у відповідній валюті до 13 липня Fitch вважатиме це дефолтом і знизить РДЕ Білорусі до рівня RD (обмежений дефолт), а рейтинг цього випуску єврооблігацій — до D.

Дефолтом агентство також вважатиме обмін єврооблігацій на держоблігації, розміщені на внутрішньому ринку, які номіновані в доларах, але розрахунки за якими вестимуться в білоруських рублях.