Ще вісьмох бойовиків «днр» відправили у вʼязницю на 15 років. Вони були з росіянами у Харківській та Сумській областях

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В Україні суди відправили до вʼязниці на 15 років із конфіскацією всього майна ще вісьмох бойовиків «днр».

Про це 8 липня повідомила Служба безпеки України.

Так, мешканець окупованого Донецька добровільно мобілізувався в перший день війни. Після мобілізації його призначили на посаду стрільця 115 полку, він пройшов тижневу бойову підготовку в російському Бєлгороді. На початку березня його військовий підрозділ переправили на Харківщину. 25 березня ЗСУ звільнили Вільхівку, при цьому ліквідували майже 70 загарбників і захопили чимало полонених, серед яких був і «доброволець» із Донецька.

Інші 7 бойовиків «днр» на початку повномасштабного вторгнення прибули на Сумщину. Вони обіймали посади командира відділення, кулеметника, гранатометника, помічника гранатометника та стрільців. Під керівництвом російських командирів ці чоловіки охороняли окуповані селища і чергували на блокпостах. Ця група потрапила в полон під час звільнення області.