WP: Угода Ілона Маска щодо покупки Twitter під «серйозною загрозою зриву»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Угода мільярдера Ілона Маска щодо покупки компанії Twitter під «серйозною загрозою зриву» — Маску не вдається перевірити інформацію про фейкові акаунти в соцмережі, а його команда не може оцінити частку ботів у соцмережі та перспективи компанії як бізнесу.
Про це пише The Washington Post із посиланням на три джерела.
Зрив угоди вкрай імовірний, оскільки команда Маска вже припинила переговори про фінансування покупки з інвесторами. Якщо Маск відмовиться від угоди, йому доведеться виплатити мільярд доларів, щоб її розірвати.
Проте експерти з правових питань сумніваються, що проблема з фейковими акаунтами може вважатися серйозною та вагомою причиною для розірвання угоди. До того ж Twitter хоче її завершити.
- 5 квітня 2022 року Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter, після чого компанія запропонувала йому місце в раді директорів. Маск відмовився і 14 квітня запропонував купити Twitter за $44 мільярди. За планом, угоду хочуть закрити до кінця року.
- 13 травня акції Twitter впали на 19% через те, що Ілон Маск призупинив покупку компанії. Мільярдер заявив, що тимчасова «затримка» викликана очікуванням детальної інформації щодо кількості фальшивих облікових записів у Twitter.
- У червні рада директорів Twitter одноголосно рекомендувала акціонерам компанії затвердити покупку.