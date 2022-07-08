WP: Угода Ілона Маска щодо покупки Twitter під «серйозною загрозою зриву»

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Угода мільярдера Ілона Маска щодо покупки компанії Twitter під «серйозною загрозою зриву» — Маску не вдається перевірити інформацію про фейкові акаунти в соцмережі, а його команда не може оцінити частку ботів у соцмережі та перспективи компанії як бізнесу.

Про це пише The Washington Post із посиланням на три джерела.

Зрив угоди вкрай імовірний, оскільки команда Маска вже припинила переговори про фінансування покупки з інвесторами. Якщо Маск відмовиться від угоди, йому доведеться виплатити мільярд доларів, щоб її розірвати.

Проте експерти з правових питань сумніваються, що проблема з фейковими акаунтами може вважатися серйозною та вагомою причиною для розірвання угоди. До того ж Twitter хоче її завершити.