У Японії скоїли замах на експремʼєра. Він балотувався до Палати радників

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У японському місті Нара 40-річний чоловік скоїв замах на колишнього премʼєр-міністра Сіндзо Абе. Політикові вистрілили у спину під час виголошення промови, він знепритомнів.

Про це повідомляє Кyodo.

Колишній лідер правлячої Ліберально-демократичної партії виступав у рамках кампанії з виборів до Палати радників, запланованих на неділю.

Попередньо відомо, що куля зачепила обидві легені. До лікарні Сіндзо Абе доставляла авіація. Нападника затримали.