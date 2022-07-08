У Японії скоїли замах на експремʼєра. Він балотувався до Палати радників
- Автор:
- Софія Телішевська
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Alexander Smagin / Unsplash
У японському місті Нара 40-річний чоловік скоїв замах на колишнього премʼєр-міністра Сіндзо Абе. Політикові вистрілили у спину під час виголошення промови, він знепритомнів.
Про це повідомляє Кyodo.
Колишній лідер правлячої Ліберально-демократичної партії виступав у рамках кампанії з виборів до Палати радників, запланованих на неділю.
Попередньо відомо, що куля зачепила обидві легені. До лікарні Сіндзо Абе доставляла авіація. Нападника затримали.