Інститут вивчення війни: Окупанти готуються до одночасного штурму Словʼянська та Краматорська

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Російські окупанти, імовірно, готуються до одночасного наступу з кількох напрямків на Словʼянськ і Краматорськ.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за підсумками 7 липня.

Російські війська завдали артилерійських ударів на південь від Барвінкового та обстрілювали Нікополь і Новопавлівку, а також кілька населених пунктів на північний захід від Словʼянська.

На думку аналітиків ISW, ці удари можуть свідчити про те, що окупанти прагнуть обійти Барвінкове зі сходу та або рухатися в напрямку шосе E40 Ізюм — Словʼянськ для просування на південний схід у бік Словʼянська, або рухатися прямо на південний схід від Барвінкового в бік Краматорська.

«Російські сили можуть створювати умови для можливого штурму Краматорська, який йтиме паралельно з наступом на Словʼянськ», — прогнозують експерти.