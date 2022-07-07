Колекціонерка купила роботу Шагала за $90 тисяч у 1994 році. Картину визнали підробкою лише зараз і хочуть знищити

Новини

New York Times

Колекціонерка Стефані Клегг купила картину Марка Шагала за $90 000 на аукціоні Sotheby’s у 1994 році, лише через дев’ять років після смерті художника. Зараз цю роботу визнали підробкою та хочуть знищити, а жінка судиться з аукціонним домом.

Про це пише The New York Times.

Два роки тому, коли вона хотіла продати роботи зі своєї колекції, Sotheby’s повідомив їй, картину треба відправити у Францію, де група експертів перевірить її на автентичність.

Клегг погодилася, адже у 2008 році цю акварель уже оглядали та оцінили у $100 тисяч. Але цього разу експертна група в Парижі визнала картирну підробкою, а спадкоємці Шагала почали вимагати арешту малюнка та його знищення.

Коли жінка поскаржилася Sotheby’s, аукціонний дім сказав, що його гарантія автентичності діє лише протягом певного часу.

Аукціон запропонував їй кредит у розмірі $18,5 тисячі для компенсації комісії Sotheby’s, якщо у майбутньому жінка вирішить продати інші твори зі своєї колекції, але Стефані Клегг вимагає виплатити їй компенсацію — $175 тисяч.

«Я довіряла їм усі ці роки. Вони мали бути авторитетними експертами, і я покладалася на їхній досвід», — каже колекціонерка.

Але аукціонний дім стверджує, що для компенсації немає правових підстав, і що знижка, яку він пропонує на майбутні продажі, відповідає гонорару, який Sotheby’s заробив від продажу картини в 1994 році.