З російського полону звільнили 16-річного сина голови Запорізької райдержадміністрації Владислава Буряка
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- Анна Холоднова
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Сина голови Запорізької райдержадміністрації Олега Буряка Владислава звільнили з російського полону.
Фотографію Влада разом з батьком, які «прямують в безпечне місце», оприлюднила Facebook-сторінка Save Vlad Buryak.
- За словами батька Владислава Олега Буряка, росіяни викрали 16-річного Влада у квітні на російському блокпосту у Василівці під час руху евакуаційної колони, яка прямувала з Мелітополя до Запоріжжя.