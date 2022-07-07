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З російського полону звільнили 16-річного сина голови Запорізької райдержадміністрації Владислава Буряка

Автор:
Анна Холоднова
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Сина голови Запорізької райдержадміністрації Олега Буряка Владислава звільнили з російського полону.

Фотографію Влада разом з батьком, які «прямують в безпечне місце», оприлюднила Facebook-сторінка Save Vlad Buryak.