В американському штаті Південна Дакота небо стало зеленим. Метеоролог пояснив унікальне явище

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У Південній Дакоті, США 6 липня небо стало зеленим через потужну бурю.

Місцеві видання та свідки діляться у соцмережах світлинами та відео цього унікального явища.

Метеоролог Погодної служби у Су-Фолсі Пітер Роджер пояснив, чому так сталося.

У Південну Дакоту прийшов сильний ураган, відомий як «деречо». Йому притаманний потужний вітер, який сягає 159 км/год. Ця буря і причинила незвичайні кольори у небі. Колір залежить від того, як сонячне світло розсіюється в атмосфері. Іноді під час грози небо стає фіолетовим чи повністю темним, навіть вдень. Цього разу хмари стали зеленими через заломлення світла від заходу яскраво-червоного сонця, яке взаємодіяло з частинками води та льоду, що мають синій відтінок.