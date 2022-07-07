Кабмін заморозив підвищення тарифів, які перебувають у сфері відповідальності уряду

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УНІАН

Кабінет міністрів ухвалив рішення заморозити будь-яке підвищення тарифів, які перебувають у сфері відповідальності уряду.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Жодного підвищення для людей зараз не планується і не передбачається», — заявив премʼєр Денис Шмигаль, додавши, що це стосується й тарифів на електроенергію.

За словами премʼєра, для стабільного функціонування ринку електроенергії та безперебійного постачання уряд затвердив постанову про покладання спеціальних зобовʼязань на учасників ринку електроенергії, які наразі експортують її до Європейського Союзу.

«Рекордні ціни на електроенергію в європейських країнах дозволяють українським генерувальним компаніям заробити значні кошти, які ми пропонуємо частково спрямувати на те, щоб тарифи для українців залишалися стабільними», — заявив він.