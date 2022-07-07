Forbes: У росії залишилося понад дві тисячі старих ракет. Їх може вистачити на кілька місяців бомбардувань

Новини

У росії залишилося понад дві тисячі старих ракет Х-55 і Х-22, яких може вистачити ще на кілька місяців бомбардувань. А їхня неточність може призвести до жахливих наслідків.

Про це пише Forbes.

За даними видання, на початок війни у росії було майже 7 000 ракет середньої та ближньої дальності дії (до 5 500 км). Із них майже половина — невисокоточні ракети Х-22, Х-55 та ракети комплексів «Точка-У».

На першому етапі війни війська рф використовували ракети морського базування типу «Калібр» та ракетні комплекси «Іскандер». Також росіяни випустили по Україні дещо менше ракет Х-101. Кілька разів вони заявляли про застосування своєї останньої розробки — Х-47 «Кинджал». За даними Forbes, запас таких ракет був не надто великим — 2000–3000 одиниць.

У травні з’явилася інформація про перші застосування старих радянських ракет Х-59. Їх створили у 1980-х роках, але вони достатньо точні. Кругове можливе відхилення вказане менше 10 м, але СРСР і росія можуть перебільшувати точність своєї зброї.

Х-59 має малий радіус дії – менше 300 км. Тобто її можна застосувати лише по прикордонних областях або в районі узбережжя Чорного моря. Також вона несе заряд до 300 кг і не може зруйнувати великий об’єкт.

Радянські Х-55 та їхня більш сучасна модифікація Х-555 діють на більшій відстані. Але вони не високоточні. Кругове відхилення для них становить 20–100 м.

Перші підтвердження застосування росією комплексів «Точка-У» також зʼявилися у травні. Росія протягом певного часу заперечувала їх використання, бо ці ракетні комплекси були офіційно зняті з озброєння в рф.

«Точка-У» — зброя масового ураження, яка знищує живу силу на площі до 30 га залежно від типу боєголовки. При цьому відхилення ракети може становити до 250 м.

Це стара і невибіркова зброя, яка завдає руйнувань на великій площі і може взагалі не влучити у ціль. ЗСУ також використовують «Точки-У», але для великих цілей, на значній відстані від цивільної інфраструктури. Наприклад, для складів боєприпасів.

У Forbes зазначають, що росія вже випустила по Україні близько 3 000 ракет. Тож скоріше за все, ракет «Калібр» та «Іскандер» у рф залишилося небагато.

А заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов 7 липня повідомив, що із 24 лютого росія завдала по Україні 626 ударів ракетами типу «Іскандер» і «Калібр».

«В акваторії Чорного та Азовського морів продовжують перебувати кораблі та підводні човни противника, з яких здійснюються обстріли України. З 24 лютого росія здійснила 6 443 літаковильоти тактичної авіації та завдала 626 ударів крилатими ракетами типу «Іскандер» і «Калібр», — сказав він.

Але Олексій Громов, ймовірно, помилився, адже комплекси «Іскандер» не використовують крилаті ракети.

Журналісти Forbes пишуть, що армія рф стріляє не тільки старими і дешевими ракетами, а й новими і дорогими. Зокрема, використовує протикорабельні ракети П-800 «Онікс», які коштують понад $1 млн за одиницю.

Ці ракети створені для інших цілей, тож застосування їх по наземних об’єктах свідчить, що у росіян бракує дешевих ракет необхідної точності. Або ж росія не встигає постачати ракети «Калібр» на Чорноморський і Каспійський флоти, звідки можна дістати до України.

Якщо Х-101, «Калібри» і далекобійні ракети «Іскандерів» у військ рф справді закінчуються, то у них ще є старі Х-55 і Х-22, які мають дальність понад 500 км. Таких ракет може вистачити ще на кілька місяців бомбардувань. За даними Forbes, їх у росіян залишається понад дві тисячі.