«Схеми»: Місця масових поховань у Старому Криму збільшились удвічі

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Стас Козлюк / «Бабель»

Місця масових поховань у селищі Старий Крим біля Маріуполя збільшились удвічі порівняно з початком травня.

Проєкт «Схеми» опублікував супутникові знімки від Planet Labs за 24 червня і 8 травня. На них можна порівняти масштаби поховань.

За даними міської ради Маріуполя, загалом у Старому Криму може бути поховано понад 15 тисяч містян. Збільшення кількості поховань радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко пояснює тим, що окупанти почали розбирати завали багатоповерхових будинків, які пошкодила та зруйнувала російська армія.