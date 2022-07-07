Європарламент дозволив біженцям користуватися українськими водійськими правами у ЄС

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Депутати Європейського парламенту 7 червня дозволили українським біженцям користуватися національним водійським посвідченням. Його не треба обмінювати на європейське.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

За проголосували 561 депутатів, 6 — проти, ще 5 утрималися.

Відтепер українцям, які втекли від війни до ЄС та отримали статус тимчасового захисту, не потрібно обмінювати своє посвідчення на європейські водійські права або складати повторний іспит. Якщо посвідчення водія викрадуть, або біженець його втратить, у Євросоюзі зможуть видавати нові європейські водійські права за умови, що людина підтвердить, що мала чинне водійське посвідчення в Україні. Також необхідна довідка, що людина фізично і психічно може водити автівку.

Українські біженці, які працювали водіями вантажівок і автобусів, зможуть підтвердити у ЄС їхні сертифікати професійної придатності, видані в Україні, після проходження короткого курсу навчання та іспиту.

Далі це рішення Європарламенту має офіційно затвердити Рада ЄС. Воно набуде чинності через п’ять днів після його публікації в Офіційному журналі ЄС.