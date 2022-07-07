ЄС надасть Україні мільярд євро макрофінансової допомоги. Європарламент проголосував за
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
National Bank Of Ukraine / Flickr
Європейський парламент проголосував за надання Україні макрофінансової допомоги ЄС для забезпечення невідкладних бюджетних потреб у розмірі одного мільярда євро.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Рішення ухвалили у безпрецедентно короткі строки і тепер його має підтримати Рада Європейського Союзу, після чого воно набуде чинності.
Ці гроші спрямують на фінансування першочергових бюджетних потреб та у цілому на забезпечення фінансової стабільності в Україні.